Сергею Стерненко сегодня вручат подозрение: активист просит поддержать его возле здания СБУ

Стерненко, у себя в соцсетях сообщил, что сегодня, 11 июня, его ждут в СБУ: будут вручать подозрение, а после отправят в суд для выбора меры пресечения.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на facebook Сергея Стерненко.

Он отметил, что сегодня, в 12 часов его ждут в Службе безопасности Украины. Активист уверяет, что там ему вручат подозрение, а после — отвезут в суд для избрания меры пресечения.

Поэтому Стерненко просит у людей поддержки и просит их собраться под зданием СБУ. Сам активист уже отправился к СБУ и сообщил, что там уже стоят полицейские, которые не пропускают других людей к зданию.

Мусора вже перекрили під‘ізди до СБУ, де мені мають дати підозру, та не пропускають людей. Вони нас бояться!Знайте,… Gepostet von Сергій Стерненко am Donnerstag, 11. Juni 2020

Напомним, ранее Стерненко рассказал, как Венедиктова заставила прокурора объявить ему подозрение.