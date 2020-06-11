Шмыгаль о возможном усилении карантина: От этого никто не застрахован

11.06.2020 15:59

Укринформ

Кабинет министров Украины не планирует менять систему управления карантином.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства", сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы не предполагаем в ближайшее время менять систему управления карантином в нашей стране. Относительно усиления мер. Если в критическом количестве областей произойдет ситуация, которая приведет к росту, то есть 10 и более областей, если мы будем видеть такой гиперболический рост заболеваемости, это будет поводом для принятия решения об усилении карантинных мероприятий в государстве От этого никто не застрахован. Мы видим, что в ряде государств есть повторные волны заболевания, мы, конечно, хотим сейчас управлять и понимать, что мы не допустим такого гиперболического роста. Но здесь огромная доля ответственности лежит на самом украинском обществе, на каждом из нас, как мы относимся к тем мероприятиям, которые ограничивают и останавливают распространение этой эпидемии", — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на введение определенных смягчений карантина, в ряде областей еще не перешли даже до второго этапа.

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"Поэтому мы сегодня работаем плотно с теми регионами, где происходит ухудшение ситуации, оно относительное ухудшение, потому что мы каждый день видим колебания… Мы понимаем, как этим управлять, мы сотрудничаем с областями, областным руководством, городскими головами. Каждый на своем уровне, понимая уровень угрозы или уровень заболеваемости, конкретно управляет, принимает меры и имеет все инструменты, чтобы на уровне местных комиссий техногенной и экологической безопасности принимать решения и предпринять меры более жесткие. Те параметры, по которым выбираются те или иные меры по смягчению или наоборот по усилению карантинных мероприятий и ограничений, они прописаны, они являются действенными", — сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что понятие адаптивного карантина используется только в Украине.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 11 июня 8 регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина г. Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

По материалам: ukrinform.ru