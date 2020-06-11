Шмыгаль сомневается, что детские лагеря можно будет открыть в этом году

11.06.2020 15:49

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил большие сомнения в целесообразности открытия детских лагерей в течение ближайшего месяца, учитывая распространение коронавируса в Украине.

Об этом он заявил во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства", сообщает корреспондент Укринформа.

"Оздоровление в детских лагерях — это более миллиона детей, которые могут болеть бессимптомно, которые могут переносить эту болезнь в свои семьи и самое главное — вместо оздоровиться, они будут болеть, пусть даже бессимптомно… Пока что я отношусь очень настороженно к возможности открытия детских лагерей, в ближайший месяц как минимум, до того, как мы увидим дальнейшее развитие этой эпидемии в Украине", — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что как отец и как гражданин Украины имеет большие сомнения в целесообразности открытия лагерей в этом году, но имеет договоренность с рядом министерств, в том числе с Минздравом, что решение относительно лагерей будет принято на основе конкретных расчетов.

"Они (министерства — ред) покажут свои расчеты, аргументы, обоснования и если смогут убедить, в том числе и Кабмин, как коллегиальный орган, возможно мы пойдем на эти вещи (открытие лагерей — ред)", — сказал Шмыгаль.

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По его словам, у Минздрава есть поручения и 12 или 15 июня он должен представить свои наработки относительно целесообразности открытия детских лагерей.

Как сообщал Укринформ, министр здравоохранения Максим Степанов 10 июня заявил, что в 2020 году в оздоровлении и отдыхе в детских летних лагерях нуждаются 1,2 млн детей, решение об открытии детских лагерей и условия их функционирования будет принято в ближайшие дни.

В конце мая Степанов заявил, что детские лагеря будут открываться на последнем этапе смягчения карантинных мероприятий. В то же время главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает нецелесообразным открытие детских лагерей в период пандемии COVID-19.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 11 июня в Украине лабораторно подтверждены 29070 случаев COVID-19, в частности за сутки 689.

По материалам: ukrinform.ru