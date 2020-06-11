Стерненко сообщил, когда суд изберет ему меру пресечения

11.06.2020 18:13

Укринформ

Заседание суда по избранию активисту Сергею Стерненко меры пресечения назначено на 14 часов пятницы, 12 июня.

Об этом сам Стерненко сообщил в Facebook.

“Заседание по избранию мне меры пресечения назначено на завтра на 14:00 в Шевченковском районном суде г.Киева. Судья Бугиль”, — написал активист.

Как сообщалось, Стерненко 11 июня в Главном следственном управлении СБУ было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

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Позже его защита сообщила, что ходатайство по избранию ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Стерненко — одесский активист, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского "Правого сектора".

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападающего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

В общем, в 2018-м на него совершили три покушения в Одессе только за полгода.

Дела о нападениях передали в главное следственное управление СБУ в Киеве — как объяснили в прокуратуре, из-за "необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции".

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

По материалам: ukrinform.ru