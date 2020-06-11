Стерненко вышел из СБУ и готовится к суду
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11.06.2020 17:37
Укринформ
Активист Сергей Стерненко вышел из здания Главного следственного управления СБУ в Киеве, где ему ранее сегодня сообщили о подозрении, и заявил, что будет готовиться к судебному заседанию по избранию меры пресечения.
Об этом он сказал журналистам возле здания Главного следственного управления СБУ, сообщает корреспондент Укринформа.
«Судебное заседание состоится в Шевченковском районном суде г. Киева. Как только нам станет известно о дате и времени, мы сообщим об этом в социальных сетях. Скорее всего, это будет не сегодня», — сказал Стерненко.
Как сообщили Укринформу в пресс-службе Шевченковского суда, ходатайство по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко к ним еще не поступало.
“По состоянию на 15:27 в Шевченковский районный суд такого ходатайства еще не поступало”, — проинформировали в суде.
Стерненко также отметил, что не считает домашний арест для него мягкой мерой: «Вам может казаться, что домашний арест — это не так серьезно, но это является ограничением свободы. Они хотят, чтобы я сидел дома и был под присмотром».
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Стерненко пояснил, что прокурор просит применить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с возложением следующих процессуальных обязанностей: прибывать по каждому требованию носить электронный браслет, сдать на хранение в соответствующие органы все паспорта.
Сергей Стерненко прибыл в СБУ / Фото: Елена Худякова, Укринформ
По материалам: ukrinform.ru