В Украине обнаружили 29 070 случаев коронавируса, за сутки — 689

11.06.2020 08:56

Укринформ

По состоянию на 11 июня в Украине лабораторно подтверждено 29 070 случаев COVID-19, за сутки — 689 новых.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья

По состоянию на 11 июня в Украине лабораторно подтверждено 29 070 случаев COVID-19, за сутки зарегистрировано 689 новых.

Зафиксирован 21 новый летальный случай. Выздоровели 372 человека.

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В целом по данным ЦОС выздоровели 13 141 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 — 854.

Среди заболевших 58% составляют женщины. Чаще всего COVID-19 регистрируется в возрастной группах от 30 до 49 лет — 35% и от 50 до 69 лет — 37%.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области — 125, Киеве — 91, Киевской области 54 и Ривненской — 53.

По материалам: ukrinform.ru