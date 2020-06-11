В Украине обнаружили 29 070 случаев коронавируса, за сутки — 689
11.06.2020 08:56
Укринформ
По состоянию на 11 июня в Украине лабораторно подтверждено 29 070 случаев COVID-19, за сутки — 689 новых.
Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья
По состоянию на 11 июня в Украине лабораторно подтверждено 29 070 случаев COVID-19, за сутки зарегистрировано 689 новых.
Зафиксирован 21 новый летальный случай. Выздоровели 372 человека.
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В целом по данным ЦОС выздоровели 13 141 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 — 854.
Среди заболевших 58% составляют женщины. Чаще всего COVID-19 регистрируется в возрастной группах от 30 до 49 лет — 35% и от 50 до 69 лет — 37%.
Больше всего новых случаев за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области — 125, Киеве — 91, Киевской области 54 и Ривненской — 53.
По материалам: ukrinform.ru