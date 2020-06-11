Власть готова снова ужесточить карантин: Шмыгаль назвал условие

Премьер-министр Украины во время брифинга по поводу 100 дней работы своего правительства высказался на тему ужесточения карантина в стране.

Об этом пишет «НБН«.

После того, как в Украине начали постепенно ослаблять карантин, число резко увеличилось. Особенно критической стала ситуация на этой неделе, а сегодня, 11 июня, в Украине появился антирекорд — 689 больных за сутки.

Такая ситуация вынуждает МОЗ и власть в целом пересмотреть карантин. В частности, власть готова снова усилить меры карантина:

«Если у нас будет 10 или более областей с высоким числом заболевших, если будет гиперболический рост заболевших — мы снова усилим карантин».

На данный момент, отметил Шмыгаль, в Украине «относительно ухудшение» ситуации с COVID-19:

«Мы наблюдаем за колебаниями каждый день. Но мы также знаем, как руководить этой ситуацией».

По словам премьера, на данный момент в стране продолжает действовать адаптивный карантин и каждая область сама решает, что и когда ослаблять/ужесточать. В ближайшее время Кабмин не будет отказываться от адаптивного карантина.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Украине могут ужесточить карантин.