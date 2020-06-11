За период карантина в Украине появилось более 270 тысяч безработных — Премьер
11.06.2020 15:40
Укринформ
В Украине за период карантина статус безработных получили 276 тысяч человек.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня, сообщает корреспондент Укринформа.
"У нас на сегодня, по последним данным, количество зарегистрированных безработных, получивших статус безработного — это более 514 тысяч человек. Для сравнения, на 12 марта, когда мы ввели карантин, это была 361 тысяча. То есть в целом рост на разницу. При этом получили статус безработного с начала карантина 276 тысяч людей ", — сказал Шмыгаль.
Он добавил, что на сегодня трудоустроено 142 тысяч 700 человек из тех, кто получил статус безработного.
"Это довольно большое количество и это те меры, которые стимулировали к созданию новых рабочих мест …", — заявил премьер.
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Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас в Украине продолжается адаптивный карантин до 22 июня.
24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов.
По материалам: ukrinform.ru