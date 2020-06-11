Заявления Стерненка об убийстве в целях самообороны не отвечают действительности — СБУ

11.06.2020 14:28

Укринформ

Заявления о том, что активист Сергей Стерненко ранил Ивана Кузнецова, одного из нападавших, во время самообороны, а впоследствии никаких ран не нанес, не соответствуют действительности.

Об этом говорится в сообщении от 11 июня на сайте СБУ.

"Сегодня, учитывая материалы дела и проведенные экспертизы, по согласованию с Офисом генерального прокурора Сергею Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения)", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.

"Поэтому, учитывая общественный резонанс, Служба безопасности Украины отмечает, что беспристрастно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства", — говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, действительно, как свидетельствуют материалы дела, можно говорить о том, что Кузнецов и другой нападавший Александр Исайкул имели целью запугать и нанести телесные повреждения Стерненко.

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"Поэтому действия нападавших следователями были квалифицированы по ст. 296 ч. 4 УК. Защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой — наносил удары ножом. Как следствие, Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов — проникающее колото-резаное ранение живота. Отмечаем, что такие действия Стерненко могут соответствовать понятию "необходимая оборона". Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что поскольку Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненко считается законченным — его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес несколько ранений, в том числе удар ножом в сердце, который и привел к смерти. Тело Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. "То есть заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности. Проведенная во время досудебного расследования экспертиза показала версию об умышленном убийстве", — сообщают в СБУ.

Также, по мнению следователей СБУ, сомнительно выглядят слова Стерненко, что он нанес смертельные ранения ножом, который якобы отобрал у Кузнецова и Исайкула. "Сергей лично подтвердил принадлежность ножа ему на собственной онлайн-трансляции в сети Facebook с места происшествия. Учитывая вышесказанное, сообщение о подозрении в совершении преступления является требованием закона, который действует независимо от информационных кампаний и политических убеждений тех, кто его нарушил", — отмечают в СБУ.

В СБУ добавили, что ни одно расследование не можете быть остановлено из-за патриотических взглядов его фигурантов.

Как сообщал Укринформ, Стерненко 11 июня прибыл в Главное следственное управление СБУ для вручения ему подозрения.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

По фактам нападений на Стерненко осуществляется процессуальное руководство в трех уголовных производствах, еще по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

По материалам: ukrinform.ru