Адвокаты Стерненко заявили об отводе прокурора

12.06.2020 18:12

Укринформ

Защита активиста Сергея Стерненко снова объявила отвод следственному судье Владимиру Бугилю, но суд отказал в рассмотрении этого ходатайства.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Бугель объявил, что суд оставил это заявление без рассмотрения. «Суд считает, что это – злоупотребление правом на отвод», — сказал Бугель.

После этого адвокаты заявили отвод прокурору Николаю Бозовуляку.

«Здесь присутствует руководитель в этом производстве, прокурор, Бозовуляк, который поддерживает это ходатайство. Мы подаем заявление об отводе ему», — сказал адвокат.

Защитник уточнил, что у адвокатов есть сомнения в беспристрастности Бозовуляка в этом производстве.

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Стерненко заявление поддержал и отметил, что считает прокурора предвзятым. «Я считаю его предвзятым… Прошу обратить внимание на то, что приобщая приложения к ходатайству об избрании мне меры пресечения, Бозовуляк добавил исключительно те, как он считает, доказательства, которые, по его субъективному мнению, могут свидетельствовать о наличии умысла на совершении определенных правонарушений в моих действиях. Зато он не приобщил ни одного доказательства, которые есть в материалах уголовного производства, которые указывают, что я не совершал тех действий, которые мне инкриминируют. И это противоречит принципу полноты, беспристрастности, которого должен придерживаться прокурор», — отметил Стерненко.

Сейчас адвокаты активиста продолжают объяснять основания, по которым был заявлен отвод прокурору.

Также, по словам другого защитника — Виталия Тытыча, есть около 40 человек, которые хотят быть поручителями для Стерненко.

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Как сообщалось, Стерненко 11 июня в Главном следственном управлении СБУ было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Позже защита Стерненко сообщила, что ходатайство по избранию ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Стерненко — одесский активист, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского "Правого сектора".

Вечером 24 мая 2018 года два злоумышленника совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападающего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

В 2018-м на Стерненко совершили три покушения в Одессе только за полгода.

Дела о нападениях передали в главное следственное управление СБУ в Киеве — как объяснили в прокуратуре, из-за "необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции".

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров в этих делах нет.

По материалам: ukrinform.ru