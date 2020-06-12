Дело Гандзюк снова отправили на расследование: появились новые обстоятельства

Дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк отправили на досудебное расследование. Как заявили в прокуратуре, это связанно с новыми обстоятельствами. Отметим, что ранее в ОГП уверяли, что расследование по этому делу полностью закончено и его отправили в суд.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Ракурс«.

Но уже сегодня в прокуратуре решили вернуть дело на стадию расследования. До конца июля следствию предстоит разобраться с новыми обстоятельствами, а именно — детально расследовать, имеют ли Владислав Мангер и Алексей Левин отношение к нападению на Гандзюк.

На суде прокурор заявил, что дело хотя снова отправить на расследование, так как некоторые свидетели заявили, что Мангер давил на них. Отметим, что на сегодняшнем заседании суда Мангера не было. Сообщается, что он ушел на больничный.

Печерский райсуд принял решение удовлетворить ходатайство от прокуратуры и позволил принудительный привод Мангера в суд.

Прокурор также сообщил, что будет просить суд о мере пресечения для Мангера в виде ареста без права залога. Суд о мере пресечения для Мангера пройдет уже 15 июня.

Напомним, ранее мы писали, что президент надеется на справедливый приговор по делу Гандзюк.