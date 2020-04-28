Венедиктова просто боится увольнения — Маси Найем раскритиковал завершение досудебного следствия по делу Гандзюк

Известный адвокат объяснил, почему общественность совсем не радостно встретила известия о передачи дела об убийстве Екатерины Гандзюк в суд.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook Маси Найема.

По словам правозащитника, в этой ситуации есть много недочетов, которые приведут к тому, что дело просто развалится в суде. В итоге, никто из виновных в смерти херсонской активистки не понесет реального наказания:

«Нет всех доказательств, не провели все следственные действия, на которых настаивала сторона потерпевших. Более того, ещё три дня назад нас убеждали, что дело не готово к передаче в суд. А теперь организатор убийства может избежать наказания, так как в суде просто не хватит доказательств его виновности».

Найем также отметил, что ранее в ОГП просили ещё 4 месяца для завершения расследования, а сейчас всё завершилось за 40 дней:

«Этот вопрос и ставили вчера активисты под ОПУ… А в ответ услышали, что «собраны все доказательства, в том числе и новые, но мы о них не скажем, потому что тайна следствия». Это действительно так? Да нет, не так. Ведь материалы дела открыты для обеих сторон — для потерпевших и подозреваемых. Досубное расследование закрыто, здесь уже не может быть никакой тайны. Делаю вывод, что прокуратура не может объяснить молниеносное завершение расследования, потому что им просто нечего объяснять».

Правозащитник отмечает, что такое быстрое завершение досудебного следствия может свидетельствовать о том, что генпрокурор Венедиктова просто боится быть уволенной:

«Она боится, что её посчитают неэффективной. Именно поэтому так спешит закрыть дело. Не потому, что собраны и доказаны все факты, а просто для галочки. И последнее. Вчера Юли Мендель заявила, что президент не слушал отчет Венедиктовой по делу Гандзюк. Хотя она должна была ему о чем-то доложить. Думаю, Зеленского сейчас держат в изоляции. Это не у нас карантин, это у президента карантин от людей. От реального состояния дел в стране. И мы это увидим ещё раз, ведь к 11 мая Венедиктова хочет молниеносно закрыть ещё одно дело».

Найем подытожил, что судя по всему Ириной Венедиктовой просто кто-то руководит сверху. А пожелания реального «руководства» Венедиктовой окончательно обвалят рейтинг Зеленского.

Напомним, ранее мы писали, что Венедиктова прокомментировала акцию протеста возле своего дома.