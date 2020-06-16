Дело Гандзюк: подозреваемого Мангера задержала СБУ

Общество
Христина Качоровська0
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Во вторник утром,16 июня, спецподразделение СБУ задержало главу Херсонской ОГА Владислава Мангера. Его было задержано прямо в больнице. Сейчас Мангера, как одного из подозреваемых по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, везут в Киев на суд.

Владислав Мангер
Владислав Мангер. Фото — 5.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на журналистку Татьяну Дергачеву:

«Буквально только что узнали, что спецподразделение СБУ «К» прямо в больнице задержало Мангера. Сейчас вооруженное спецподразделение везет главу Херсонской ОГА в Киев, на суд».

Як стало щойно відомо, в рамках судового рішення спецпідрозділом СБУ Ка в лікарні було затримано голову обласної ради…

Gepostet von Татьяна Дергачева am Montag, 15. Juni 2020

 

Напомним, ранее мы сообщали, что прокуратура возобновила расследование дела Гандзюк и настаивает на аресте Мангера.


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