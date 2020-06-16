Дело Гандзюк: подозреваемого Мангера задержала СБУ

Во вторник утром,16 июня, спецподразделение СБУ задержало главу Херсонской ОГА Владислава Мангера. Его было задержано прямо в больнице. Сейчас Мангера, как одного из подозреваемых по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, везут в Киев на суд.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на журналистку Татьяну Дергачеву:

«Буквально только что узнали, что спецподразделение СБУ «К» прямо в больнице задержало Мангера. Сейчас вооруженное спецподразделение везет главу Херсонской ОГА в Киев, на суд».

Як стало щойно відомо, в рамках судового рішення спецпідрозділом СБУ Ка в лікарні було затримано голову обласної ради… Gepostet von Татьяна Дергачева am Montag, 15. Juni 2020

Напомним, ранее мы сообщали, что прокуратура возобновила расследование дела Гандзюк и настаивает на аресте Мангера.