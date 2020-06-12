Дело Стерненка: под Шевченковским райсудом произошла потасовка

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12.06.2020 16:09

Укринформ

Под Шевченковским районным судом города Киева, который избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко, произошла потасовка.

Как сообщает корреспондент Укринформа, несколько столкновений между правоохранителями и активистами произошли во время судебного заседания.

Люди пытались прорваться в зал, но их не пустили.

Толкотня под Шевченковским райсудом / Фото: Павел Багмут. Укринформ

Впоследствии в суд пустили, в частности, экс-главу Минздрава Уляну Супрун, которая сообщила журналистам, что имеет желание взять Стерненка на поруки.

Сейчас акция под судом в поддержку Стерненка продолжается, в частности, активисты жгли файеры.

Внутри здания суда и снаружи находятся правоохранители.

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Как сообщалось, Стерненко 11 июня в Главном следственном управлении СБУ было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Позже его защита сообщила, что ходатайство по избранию меры пресечения Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Стерненко — одесский активист, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского "Правого сектора".

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападающего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

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В общем, в 2018-м на него совершили три покушения в Одессе.

Дела о нападениях передали в главное следственное управление СБУ в Киеве — как пояснили в прокуратуре, из-за "необходимости проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции".

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

По материалам: ukrinform.ru