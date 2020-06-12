Кулеба: Вопрос об автономиях в Украине сейчас не на повестке дня

11.06.2020 23:37

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что сейчас на повестке дня нет вопросов о национальных автономиях внутри Украины, а Береговский район на Закарпатье не был предметом каких-либо договоренностей.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", сообщает корреспондент Укринформа.

"Вопрос об автономии, какие-то национальные автономии на территории Украины сейчас не на повестке дня и я не вижу, как они могут на этом повестке дня появиться", — отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что Береговский район, в частности, был, есть и будет в составе Украины, тема его существования не была предметом "каких-то договоренностей" с Венгрией.

"Мы сейчас с вами имеем конкретную ситуацию, когда нам навязывают этот дискурс: поговорим о венгерском сепаратизме. Я хочу сейчас обратиться ко всем украинцам, украинцев любого этнического происхождения: Украинское государство не считает ни представителей венгерского меньшинства, ни румынского, ни польского, ни какого-либо другого меньшинства сепаратистами. Мы с вами одно целое, наша страна — Украина", — подчеркнул чиновник и отметил, что "не надо нас стравливать друг с другом".

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Кулеба также подчеркнул, что сейчас задача — нормализовать отношения с Венгрией без пересечения "красных линий", которые есть у Украины, разблокировать заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, договориться о совместных инвестиционных и инфраструктурных проектах на территории Закарпатской области.

"Никаких специальных или тайных задач передо мной не ставились, никаких тайных договоренностей мы не достигли", — рассказал Кулеба о своем недавнем визите в Будапешт.

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Как сообщалось, 1 июня был обнародован проект постановления Кабинета министров, в котором указано количество районов во всех областях Украины. Согласно последнему решению, на Закарпатье указано пять районов области (Береговский, Мукачевский, Тячевский, Ужгородский и Хустский), а не 4, как это было предусмотрено предварительным согласованными решениями. Укрупнение Береговского района, большинство населения в котором имеют венгерские корни, некоторые представители общественности расценили как уступки украинской власти Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 мая совершил визит в Венгрию, провел встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто.

По материалам: ukrinform.ru