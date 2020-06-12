Медведчук имеет долю в телеканалах "1+1" и "ТЕТ" еще с 2012 года — адвокат

12.06.2020 00:21

Укринформ

Через цепочку компаний Виктор Медведчук владеет долей в телеканалах ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" и ЧАО "ТК "ТЕТ" еще с 2012 года, а с 2016 это право собственности перешло к его жены, телеведущей Оксаны Марченко.

Об этом сообщили в пресс-службе ОПЗЖ со ссылкой на адвоката политика Игоря Кириленко.

"Еще в 2012 году Виктор Медведчук через ряд компаний стал владельцем 33,33% акций компании Bolvik Ventures LTD, а с 2016 года – его жена Оксана Марченко… Исходя из изложенного, Оксана Марченко владеет 8,22% акций телеканала «1+1» и 8,17% акций телеканала "ТЕТ"", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось, "Радио Свобода" со ссылкой на журналистов программы “Схемы: коррупция в деталях” сообщили, что председатель политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации по 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1».

В пресс-службе "1+1" на просьбу издания «Детектор медиа» прокомментировать отношение к собственности канала Медведчука отметили: "Мы пока не можем комментировать эту информацию, поскольку для нас она тоже является новой. Юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала, и ожидаем ответ".

По материалам: ukrinform.ru