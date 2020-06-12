Минздрав дает добро на празднование свадеб

12.06.2020 10:49

Укринформ

Праздновать свадьбу можно, если люди будут придерживаться ограничительных мер.

Об этом на брифинге 12 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Праздновать свадьбу можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. В частности, это и социальная дистанция по возможности — понимаю, что это свадьба, пользования антисептиками и другие меры, о которых мы неоднократно говорили", — отметил Степанов.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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С 11 мая начался первый этап ослабления карантина. При этом Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения. Второй этап смягчения карантинных мероприятий начался 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

Как сообщалось, по состоянию на 12 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 753 случая COVID-19, за сутки — 683 новых.

По материалам: ukrinform.ru