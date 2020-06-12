Обыск в доме, который арендует Омелян, прошел по делу убийства журналиста Сергиенко — ГБР

12.06.2020 10:27

Укринформ

Обыск в доме, который арендует семья экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, состоялся по делу убийства журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщили в комментарии Укринформу в Государственном бюро расследований.

"Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту совершения преступной организацией похищения 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко по местам жительства одного из народных депутатов прошлых созывов членов "Партии регионов", — отметили в ведомстве.

Ранее Омелян сообщил, что в 6.30 обыск состоялся во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году. Обвинений к Омеляну выдвинуто не было.

Как сообщал Укринформ, журналист Василий Сергиенко был одним из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском на Черкасщине. 4 апреля 2014 года его похитили со двора собственного дома. На следующий день тело нашли в лесу со следами пыток.

По подозрению по деле Сергиенко задержали пятерых человек. Владимиру Горбенко, Валентину Завражину и Роману Недыбалюку инкриминируют похищение журналиста, Владимиру Воронкову — убийство. Владельца киевского спортклуба "Тай" Вадима Мельника обвиняют в организации преступления. Еще двое фигурантов дела находятся в розыске.

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22 августа 2019 года Мельнику изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, разрешив посещать медицинские учреждения. 14 ноября 2019 года Кропивницкий апелляционный суд принял решение о его повторном взятии под стражу.

Ранее Городищенский районный суд отпустил под домашний арест Горбенко и Недыбалюка.

Фото: ФБ, Владимир Омелян

По материалам: ukrinform.ru