Первая леди Украины Елена Зеленская заболела коронавирусом

О выявленном у себя COVID-19 супруга украинского президента сообщила сама, на своей странице в соцсети.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Елены Зеленской.

По словам первой леди, сегодня, 12 июня, она получила результаты тестирования на коронавирус и он оказался положительным:

«Меня это удивило, ведь я и мои родные придерживаемся норм карантина. Мы носим маски, перчатки и обязательно придерживаемся социальной дистанции. Наши контакты сокращены до минимума».

Также супруга президента сразу успокоила людей — она чувствует себя хорошо, госпитализация ей не нужна и она лечиться дома, в отдельной изолированной комнате, чтобы не заразить других членов семьи:

«Владимир и наши дети также прошли тест. Их результаты негативны».

В конце Елена Зеленская добавила, что украинцам не стоит расслабляться, ведь болезнь никуда не исчезла и подхватить её можно в разных местах: как и от близки, так и от незнакомых людей в общественных местах:

«Многие сейчас игнорирует правила безопасности, не хотят носить маски. Но маска — это возможность не столько защитить себя, сколько не заразить других, ведь болезнь может проходить бессимптомно. Берегите себя и будьте здоровы».

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел специально заболеть коронавирусом.