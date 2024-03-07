О том, что в Вашингтоне уважают как решение Зеленской, так и Навальной касательно отказа в участии в вышеописанном мероприятии, пишет «НБН», ссылаясь на заявление советника Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джона Кирби, опубликованное «Голосом Америки».

По словам Кирби, Украина по-прежнему остается ключевым государством для США на сегодня, поскольку украинская нация уже более 2-х лет оказывает отпор полномасштабной агрессии со стороны РФ.

Представитель администрации Байдена акцентировал:

И, безусловно, это была бы возможность признать приверженность Америки Украине и борьбе, мужеству и стойкости украинского народа.

Также, одновременно американский функционер добавил — в США разделяют горе из-за смерти Навального, и не прекратят усилий в привлечении Кремля к ответственности.

Ранее мы писали о том, как Нарышкин цинично «объяснял» внезапную смерть Навального в колонии.