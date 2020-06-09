Хотел, чтобы людям было легче — Зеленский рассказал, как планировал заболеть коронавирусом

Президент Украины признался, что мечтал намерено заболеть COVID-19, чтобы доказать украинцам, что болезнь существует и заболеть может каждый. Правда, соратники отговорили его от таких действий.

Об этом глава государства поведал в комментарии изданию «Украинская правда«, пишет «НБН«.

Владимир Зеленский считал, что если сам заболеет коронавирусом — то людям будет легче:

«Да, я лично хотел пройти через это, чтобы людям легче было. Я так и сказал своим: «А давайте я заражусь и меня сразу изолируют в ОП. Я переживу вирус, всё нормально»».

По мнению президента, если бы украинцы поняли, что заболеть может даже президент, они бы более ответственно относились к эпидемии:

«Они бы поняли, что это страшно, что и они могут заразиться, что им будет плохо. А я бы всё это показал им на своём примере».

Но такая идея, отметил Зеленский, не пришлась по душе людям из его окружения:

«Они сказали, что это уже перебор. Я отбросил эту идею когда кто-то сказал, что украинцы воспримут моё заболевание только как пиар и не более».

Президент также добавил, что такой поступок не одобрили бы и в его семье:

«Семья бы не простила меня. Они бы сказали, что я больной на голову… И были бы правы, в принципе».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.