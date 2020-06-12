Президент требует установить, почему в Украине стремительно растет число заболевших коронавирусом

Глава государства, во время традиционного совещания по поводу борьбы с коронавирусом отметил, что не стоит делать поспешных шагов и ужесточать карантин. Сперва надо узнать, почему в стране так увеличились суточные показатели по числу заболевших COVID-19.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу ОП.

По словам Владимира Зеленского, одной из причин большого числа заболевших может стать то, что в стране стали проводить больше тестов:

«За сутки делают около 20 тысяч тестов. Это как ПЦР, так ИФА тесты… Возможно, больше заболевших как раз из-за того, что стали больше проводить тестов».

Исходя из этого, отметил президент, сперва надо выяснить, почему стало больше заболевших: из-за большего тестирования или из-за смягчения карантина. А уже тогда решить, стоит ли возвращаться к ужесточенному карантину:

«Надо быстро найти причину увеличения числа заболевших. А на данный момент все соответствующие структуры должны тщательно следить, придерживаются ли люди масочного режима и социальной дистанции… А то я вижу, что люди ходят без масок».

Напомним, ранее мы писали, что в МОЗ обеспокоены вспышкой коронавируса в Украине.