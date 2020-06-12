Шмыгаль сказал, при каких условиях Украина вернется к жесткому карантину

12.06.2020 05:22

Укринформ

Правительство не планирует в ближайшее время менять систему управления карантинными мероприятиями в Украине и отказываться от адаптивного карантина, но в случае существенного роста заболеваемости в более чем 10 областях, карантин может быть усилен по всей стране.

Об этом на пресс-конференции по случаю 100 дней работы Правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в рамках адаптивного карантина произошло смягчение ограничительных мер в целом в государстве.

"Но в ряде областей мы еще не перешли даже ко второму этапу карантина, не говоря уже о третьем, или следующие этапы", — добавил Премьер.

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Он также сообщил, что Правительство плотно сотрудничает с руководителями областей, с городскими головами и другими представителями местного самоуправления.

"Каждый из этих руководителей на своем уровне, понимая уровень угрозы и уровень заболеваемости, принимает конкретные меры и имеет все инструменты, чтобы на уровне комиссий техногенно-экологической безопасности принимать решения и предпринимать более жесткие меры", — сказал Шмыгаль.

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Он также добавил, что адаптивный карантин показал себя как действенный механизм, поэтому правительство не планирует в ближайшее время менять эту систему.

"Если в десяти или более областях мы будем видеть существенный рост заболеваемости, это будет поводом для принятия решения об усилении карантинных мер в государстве", — отметил Премьер-министр.

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По его словам, от второй волны пандемии никто не застрахован, но в большой степени это зависит от украинского общества и от отношения людей к соблюдению мер, ограничивающих распространение инфекции.

Фото: КМУ

По материалам: ukrinform.ru