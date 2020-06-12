Ткаченко планирует создать музей современного искусства в Киеве

12.06.2020 20:26

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Париже провел встречу с директором Национального центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду Бернаром Блістеном.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обсудили с директором возможность проведения выставок украинских авторов на регулярной основе. Сейчас у них есть идея собрать работы современных артистов. Их заинтересовала возможность сотрудничества с будущим музеем современного искусства в Киеве. В планах Министерства — создание такого музея, поэтому обратимся за опытом к французским коллегам", — написал Ткаченко.

По его словам, Центр Помпиду достаточно активно сотрудничает с украинцами. В начале этого года в музее была представлена ​​ретроспектива Сергея Лозницы, показаны несколько его фильмов. Также в рамках кампании #SaveOlegSentsov в 2018 году состоялся показ фильма "Процесс" об Олеге Сенцове.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко также встретился с президентом Лувра Жаном-Люком Мартинесом, который интересуется древней историей Украины. "Договорились, что при первой же возможности он посетит Киев, где, в частности, обсудим сотрудничество по организации выставки украинцев в Лувре. Опыт такой уже есть. Лет 8 назад в Лувре проходила выставка украинского скульптора Иоганна Георгия Пинзеля", — сообщил Ткаченко.

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"Кроме того, обсудили несколько коммерческих общих идей. О том, как можно продвигать украинскую культуру во Франции, а бренды Лувра — в Украине. И в свои аудиогиды они тоже добавят украинский язык", — добавил министр.

По словам Ткаченко, во время встречи договорились также обмениваться опытом по выходу из кризиса, в котором оказалась культурная сфера.

Как сообщал Укринформ, ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который в составе Украинской делегации в пятницу находится с визитом в Париже, провел первую встречу с президентом "Версаля" госпожой Катрин Пегар.

Фото: Александр Ткаченко в Facebook

По материалам: ukrinform.ru