Ткаченко в Париже встретился с президентом "Версаля"

12.06.2020 15:22

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который в составе украинской делегации в пятницу находится с визитом в Париже, намерен обсудить культурную программу взаимодействия с международными партнерами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Со стороны Министерства культуры и информационной политики — обсудим культурную программу взаимодействия", — отметил Ткаченко.

Он уже провел первую встречу с президентом "Версаля" госпожой Катрин Пегар. Стороны обсудили вопрос возможности организации совместных экспозиций с Украиной и договорились об обмене опыта с реставраторами. "Также Версаль поддержал предложение первой леди добавить аудиогид с украинским языком на экскурсиях", — добавил чиновник.

Ткаченко также намерен провести встречи с президентом музея «Лувр» и руководством Музея современного искусства "Центр Помпиду".

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Как сообщал Укринформ, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министры обороны Андрей Таран и культуры и информационной политики Александр Ткаченко в пятницу будут находиться с визитом в Париже.

По материалам: ukrinform.ru