В Украине планируют изменить пропускной режим через КПВВ

12.06.2020 12:18

Укринформ

Кабмин принял изменения в постановление КМУ № 392, "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мер".

Соответствующее решение без обсуждения было принято на внеочередном заседании правительства 12 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы предлагаем другой пропускной режим через КПВВ, это очень важно, с другой стороны мы разрешаем экскурсионное обслуживание групп не более 50 человек с целью обеспечения возможности туризма. Еще некоторые смягчения", — сказал Степанов.

Изменения с постановлением № 392 будут внесены с доработкой Министерством здравоохранения в течение 1 дня, поскольку по словам Степанова, Минздрав сейчас проводит эпидемиологическое расследование в связи с ростом в последнее время заболеваемости COVID-19.

"Ситуация по нашему мнению ухудшилась. Мы понимали, что после смягчения оно (уровень заболеваемости — ред.) немного возрастет, но не так, что мы второй день подряд бьем рекорды", — сказал Степанов.

Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения по обращению туристических операторов инициировало увеличение туристических групп с 10 до 50 человек.

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На заседании Правительства 3 июня было принято решение о дальнейшем постепенном снятии карантина.

Карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине был введен с 12 марта. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru