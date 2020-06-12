«Власти ЛНР» доигрались – блогер из ОРДЛО сообщил, что в незаконную «республику» прибыла масштабная проверка из РФ

Блогер из ОРДЛО, который пишет в социальной сети Twitter под ником «Колывано-Бджолария» сообщил, что в так называемую «ЛНР» прибыла проверка из РФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Twitter-аккаунт блогера из ОРДЛО.

Блогер, пишущий под ником «Колывано-Бджолария» сообщает, что в оккупированный Луганск прибыли люди из РФ. По словам блогера, в «ЛНР» грядут массовые проверки.

«Власти ЛНР» доигрались – из РФ приехал мегадесант – тотальные проверки всего и вся», — написал блогер.

Пользователи Twitter начали активно комментировать пост блогера. Большинство из них склоняются к мнению, что это может быть напрямую связанно с забастовкой шахтеров на шахте «Комсомольская». Но есть и другие версии. Согласно одной из версий проверка в «ЛНР» могла нагрянуть из-за того, что «власти республики» продавали уголь без предварительного согласования с российскими кураторами.

Комментаторы предполагают, что некоторые «чиновники» «ЛНР» могут после проверки остаться без своих должностей.

«Поставят новых, которые будут поменьше воровать, а ворованным будут делиться, — пишут комментаторы.

Власти ЛНР доигрались -из РФ приехал мегадесант -тотальные проверки всего и вся. pic.twitter.com/kXmyOVQC9q — Колывано-Бджолария LPR (@fake_LNR) June 11, 2020

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