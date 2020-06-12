Сурков «возвращается в игру»: бывший помощник Путина посетит «ДНР» с важной целью

Подконтрольный «властям ДНР» информационный ресурс @dontel сообщил, что в ближайшее время в оккупированный Донецк планирует приехать бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал @dontel.

Бывший помощник президент РФ Владислав Сурков, который известный тем, что долгое время курировал так называемые «Л/ДНР», снова возвращается в политическую игру. Такой информацией располагает подконтрольный «властям ДНР» Телеграмм-канал @dontel.

Автор публикации, ссылаясь на собственные источники, пишет, что «архитектор войны» на Донбассе планирует в ближайшее время приехать в оккупированный Донецк. Кроме того, ресурс озвучил цель визита Суркова.

«Задача Суркова – начать изменение структуры местной власти через назначение своих людей», — пишет автор публикации.

По информации ресурса, в Кремле идет подготовка к возврату Суркова в работу по украинскому направлению, и в частности по Донбассу.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин уволили Владислава Суркова с должности своего помощника в феврале 2020 года. Владислав Сурков известный тем, что курировал в Кремле вопрос Донбасса. Вместо Суркова, куратором по Донбассу в Кремле, стал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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