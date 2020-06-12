Врачам, которые борются с COVID-19, за март начислили доплат на 112,6 миллиона

12.06.2020 17:59

Укринформ

Сумма начисленных доплат врачам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией (COVID-19), за март составила 112,6 млн грн.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук на своей странице в Facebook , ссылаясь на ответ министра здравоохранения Максима Степанова на запрос народных депутатов.

“Отчитываюсь об ответе, который мы получили от министра здравоохранения Максима Степанова. Итак, по выплатам за март Министерство собрало такую информацию от областных администрации и КГГА: в марте 2020 года начислена доплата 10146 медицинским и иным работникам, непосредственно занятым в ликвидации эпидемии и осуществлении мероприятий по предупреждению распространения COVID-19. Сумма начисленных доплат за март 2020 года в целом составила 112,6 млн гривень”, – отметила Кравчук.

Свое сообщение политик проиллюстрировала таблицей, которую в Минздраве приложили к ответу. В этой таблице в частности указано, что “за март все рассчитались вовремя, кроме Ивано-Франковской и Ривненской областей (просрочили с выплатами вплоть до мая)”.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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С 11 мая начался первый этап ослабления карантинных ограничений. При этом Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения. Второй этап смягчения карантинных мероприятий начался 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

Как сообщалось, по состоянию на 12 июня в Украине лабораторно подтверждено 29 753 случая COVID-19, за сутки — 683 новых.

По материалам: ukrinform.ru