Вылететь в Австрию после 22 июня пока не получится — Щерба

12.06.2020 02:43

Укринформ

Открытие внешних границ ЕС и авиационного пространства после карантина из-за коронавируса, очевидно, будет рассматриваться не ранее конца июня, и поэтому планы вылететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня стоит отложить.

Об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Друзья, похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня. Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня — придется еще подождать", — говорится в сообщении.

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В то же время, посол отметил, что те украинцы, которые имеют насущную необходимость вылететь из Вены или в Вену, могут обратиться к нему лично. В случае наличия достаточного количества желающих возможна организация спецрейса.

"Правила въезда автомобильным путем остаются такими же, что и были. Могут въезжать граждане Украины, которые имеют на руках подтверждение цели поездки (работа, лечение или воссоединение семьи), желательно согласовано с посольством Австрии в Украине», — добавил Щерба.

Как известно, 8 июня совершили спецрейс Киев-Вена-Киев, проведенный авиакомпанией SkyUp Airlines. Им воспользовались 40 человек из Киева и 64 украинца — в Киев.

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Ранее посол Украины в Австрии выразил надежду, что возобновление регулярного авиасообщения между Украиной и Австрией может произойти с 23 июня. При этом он указал на то, что обе страны к тому времени должны "открыться" друг для друга как в плане открытия воздушного пространства, так и в плане снятия ограничений для въезда граждан. Кроме того, очень важным было то, чтобы Украина прошла условный пик пандемии.

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines также планировала возобновить свои регулярные рейсы в Киев с 22 июня.

По материалам: ukrinform.ru