Дело Гандзюк: активисты заявляют о попытке Мангера спрятаться от суда в больнице

Фото, видео

13.06.2020 22:56

Укринформ

Активисты сообщества «Кто заказал Катя Гандзюк?» заявляют о том, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк, пытается спрятаться от суда в больнице.

Об этом сообщество «Кто заказал Катя Гандзюк?» информирует в Facebook.

«Это дорога возле Херсонского областного кардиологического диспансера, где стоит авто одного из заказчиков убийства Кати Гандзюк — Владислава Мангера. Это именно то медучреждение, где главврач Олег Мазуряк собирается прятать Мангера от обязательного привода на судебное заседание об изменении меры пресечения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фото было сделано еще вчера, когда Мангер должен был присутствовать в Киеве на судебном заседании.

«Те, кто покрывает убийц — тоже получат свое наказание. Мы не слезем и проследим, чтобы это обязательно произошло», — подчеркивают активисты.

Тем временем бывший боксер Владимир Вирчис в видеообращении в Facebook сообщил, что Владислав Мангер находится в реанимации.

Как сообщалось, 12 июня стало известно, что главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, который подозревается в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк, вручено ходатайство об изменении меры пресечения – с залога на взятие под стражу.

Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября скончалась.

Читайте также: Фигурант дела Гандзюк собрался на выборы в Херсонский облсовет — активисты

По подозрению в причастности к убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривен, который и была внесен.

По материалам: ukrinform.ru