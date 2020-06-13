Кабмин отменил пробное ВНО — Степанов

13.06.2020 10:48

Укринформ

Кабинет министров отменило проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15 июня.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в субботу, 13 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"Было отменено проведение пробного ВНО, которое предполагалось 15 июня", — отметил Степанов.

На сегодняшний день на сайте Кабмина опубликовано постановление № 480 от 12 июня, согласно которому пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово «пробное»).

Как сообщалось, в понедельник, 15 июня, должно было состояться пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Пробное ВНО по другим предметам запланировано 17 июня.

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Основная сессия ВНО в Украине будет проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года.

Ранее МОН из-за карантина изменило сроки вступительной кампании в вузы. Прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.

По состоянию на 13 июня в Украине лабораторно подтверждены 30506 случаев COVID-19, за сутки — 753 новых. В общем выздоровели 13976 человек, летальных исходов — 880.

По материалам: ukrinform.ru