Куда пойдет курс: эксперт дал прогноз на неделю до 20 июня

Важное Общество
Ник Петров0

По прогнозам финансовых экспертов, на валютном рынке Украины складывается довольно благоприятная ситуация.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Что будет с курсом валют.
Эксперты дали прогноз по курсу гривны на ближайшую неделю. Фото: 24tv.ua.

По прогнозу старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, гривна на протяжении недели с 15 по 20 июня будет постепенно укрепляться

«На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн», – уточнил Иосуб.

При этом Нацбанк Украины укрепил официальный курс доллара на 15 июня на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. По информации, размещенной на сайте НБУ, на 15 июня курс доллара установлен на уровне 26,7303 гривны за 1 доллар, тогда как 12 июня доллар стоил 26,5999 гривен.

Официальный курс евро на 15 июня установлен в размере 30,2119 гривен за 1 евроединицу, что на 4 копейки больше, чем 12 июня.

Ранее сообщалось о курсе валют на 12 июня 2020 года.


загрузка...

Похожие материалы

Детективы НАБУ отказались от подарка за арест Альперина — Президент

Таисия Слепцова

Как украинцам стать счастливыми — эксперт сказала, что надо менять

Таисия Слепцова

5 сентября. Памятные даты

Таисия Слепцова

Добавить комментарий