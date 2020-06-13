Минздрав связывает рост заболеваемости COVID-19 со смягчением карантина

13.06.2020 17:42

Укринформ

Увеличение за эти дни количества лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 связано со смягчением карантниних мероприятий и несоблюдением противоэпидемических требований.

Об этом 13 июня заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко по результатам заседания Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, отвечая на вопрос, связывают ли в Минздраве увеличение количества заболевших с увеличением количества тестов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Нет, не связываем, потому что динамика, которая у нас есть, она показывает, что иногда увеличение количества тестирований не влечет за собой увеличение количества выявленных больных коронавирусной болезнью. Мы связываем увеличение выявления случаев коронавирусной болезни, которое регистрируется в течение последних трех дней, именно со смягчением карантинных мероприятий", — сказал главный санитарный врач страны.

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Ляшко подчеркнул, в частности, что субъекты хозяйствования, которые декларировали соблюдение необходимых требований, теперь их нарушают.

Главный санврач привел данные руководителя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, согласно которым каждый шестой объект, проверяемый инспекторами этой службы на соблюдение санитарных норм, имеет те или иные нарушения.

Как сообщалось, по состоянию на 13 июня в Украине лабораторно подтверждены 30506 случаев COVID-19, за сутки — 753 новых.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

С 22 мая по 22 июня действует адаптивная модель карантина.

По материалам: ukrinform.ru