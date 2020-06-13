Образовательный омбудсмен заявляет, что имеет информацию о подготовке отмены ВНО

13.06.2020 10:12

Укринформ

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что получил неофициальную информацию от источников во властных структурах о якобы подготовке решения об отмене внешнего независимого оценивания.

Об этом Горбачев сообщил в Facebook.

«В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально», — говорится в сообщении.

Образовательный омбудсмен отметил, что меньше всего он хотел бы "разгонять панику". И надеется, что это — лишь слухи, возможно, попытка "проверить реакцию общества".

"Если это не так — очень жду однозначное заявление о неприкосновенности ВНО как надежного инструмента, который гарантирует равные права доступа к высшему образованию", — подчеркнул Горбачев.

Читайте также: Кличко настаивает: Киев имел право разрешить выпускникам не сдавать ВНО

По его словам, если отменить ЕГЭ, то "это означает, что, воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые пока что неизвестные (но которые скоро точно станут известными) персонажи планируют вернуть в украинское образование взятки и коррупцию во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования".

Также Горбачев добавил, что без ВНО одаренные дети не смогут попасть в желанный университет без взяток.

"Это означает, что мы окончательно теряем шанс на то, что украинское высшее образование будет развиваться и иметь шанс достичь мирового уровня. Это означает еще большее "бегство умных" в зарубежные университеты", — написал омбудсмен.

Он также запустил флешмоб #РукиГетьВідЗНО и призвал людей присоединяться к нему.

Как сообщал Укринформ, Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Киеве приняли решение о необязательном прохождении ВНО для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения Украины. По словам Кличко, эпидемиологическая ситуация в столице сложная, и это должны понять в Министерстве образования.

В понедельник, 15 июня, должно состояться пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Пробное ВНО по другим предметам состоится 17 июня.

Основная сессия ВНО в Украине будет проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года.

Ранее МОН из-за карантина изменило сроки вступительной кампании в вузы. Прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.

По материалам: ukrinform.ru