Основную сессию ВНО пока не переносят — Ляшко

13.06.2020 17:35

Укринформ

Нынешняя эпидситуация в Украине позволяет проведение внешнего независимого оценивания в установленные сроки, однако определены показатели, по которым будет приниматься окончательное решение относительно даты ВНО.

Об этом 13 июня заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по результатам заседания Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодняшняя эпидситуация позволяет нам провести внешнее независимое оценивание, которое предусмотрено на 25 июня", — сказал Ляшко.

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В то же время он отметил, что, несмотря на рост лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня, будет свидетельствовать о возможности проведения ВНО в предложенные сроки или перенос.

В то же время Ляшко напомнил, что решением правительства проведение пробного ВНО перенесено в онлайн-режим.

Как сообщалось, по состоянию на 13 июня в Украине лабораторно подтверждены 30506 случаев COVID-19, за сутки — 753 новых.

По материалам: ukrinform.ru