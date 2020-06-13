Погода в Украине резко изменится: синоптики объявили штормовое предупреждение

Укргидрометцентр выступил с тревожным заявлением о прогнозе погоды на ближайшие дни.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Как сообщили синоптики, погода в Украине резко изменится. В некоторых регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Пройдут дожди с градом и шквальным ветром.

В субботу, 13 июня, сильная непогода ожидается на Юге Украины и в западных областях страны с распространением на Винницкую область. В этих районах ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром. Здесь объявлен I уровень опасности (желтый).

Укргидрметцентр обратился к гражданам с просьбой соблюдать осторожность и, по возможности, оставаться дома во время разгула стихии. Водителей также предупреждают об особой опасности на дорогах.

Вместе с тем, температура воздуха продолжает оставаться высокой. На большей части территории она будет доходить до +35 градусов. Более комфортная температура будет в Одесской области. здесь столбики термометров покажут +24…+26 градусов Цельсия.

В Киеве осадки не прогнозируются. Днем воздух здесь прогреется до +34 градусов, ночью столбики термометров покажут +24…+26 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 12 июня 2020 года.