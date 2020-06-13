Порошенко в ГБР, вирусный антирекорд и Дали в Киеве

Фото недели

12.06.2020 16:30

Укринформ

События прошедших семи дней — в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа.



Фото: Николай Мякшиков

На этой неделе в Украине зафиксировали антирекорд по выявлению новых больных COVID-19 за сутки (10 июня) — 689. Это, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, объясняется пренебрежением гражданами правилами безопасности после смягчения карантинных мероприятий.

По состоянию на 12 июня в Украине лабораторно подтверждено 29 753 случая COVID-19, за сутки — 683 новых.

В то же время больные продолжают преодолевать недуг. На фото — заместитель главного врача ОКБ им. Мечникова Александр Толубаев (справа) поздравляет пациента, выздоровевшего от коронавируса, во время выписки в Днипре.



Фото: Геннадий Минченко

Карантин карантином, а праздники — по расписанию. Христиане восточного обряда 7 июня отметили день Святой Троицы, или Пятидесятницу. «Вооруженные» масками и надеждой на чудо верующие пришли на торжественные богослужения в храмы, чтобы освятить зелень и приложиться к иконам.

Троица, или как говорят издавна в народе — Зеленые праздники — после Пасхи и Рождества считается одним из самых больших праздников. Отмечается всегда в воскресенье седьмой недели после Пасхи.



Фото: Юлий Зозуля

Ослабление карантина в сочетании с жарой побудило украинцев искать место под солнцем у воды. Одесситам повезло с Черным морем под боком…



Фото: Юлий Зозуля

и лечебными водами Куяльницкого лимана.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Харьковские отдыхающие также искали прохладу в местных водоемах,



Фото: Евгений Котенко

а киевляне «жарились» на солнышке, заполнив пляжи вдоль Днепра.



Фото: Павел Багмут

В среду, 10 июня, пятый президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о перемещении через границу картин всемирно известных художников, в котором Печерский райсуд принял решение о принудительном приводе политика.



Фото: Павел Багмут

Тем временем под стенами ГБР проходила акция в поддержку Порошенко. Активисты держали в руках репродукции известных картин, на которых вместо оригинальных героев были изображены лица Президента Владимира Зеленского, генпрокурора Ирины Венедиктов и руководителей ГБР.

Фото: Елена Худякова

А в четверг, 11 июня, фигурант другой громкого дела активист Сергей Стерненко прибыл в Главное следственное управление Службы безопасности Украины, где ему сообщили о подозрении по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение холодного оружия".

В пятницу, 12 июня, Шевченковский районный суд Киева под усиленной охраной выбирает Стерненку меру пресечения.

Как сообщалось, вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненка и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненка, и у второго нападающего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

По фактам нападений на Стерненка осуществляется процессуальное руководство в трех уголовных производствах, еще по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападающего направлен в суд.



Фото: Вячеслав Мадиевский

На этой неделе билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины появились возле российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове, а в Харькове — соответствующий мурал. В ведомстве это назвали «приветом от СБУ к так называемому «Дню РФ».



Фото: Евгений Котенко

В Киеве открылась выставка гравюр Сальвадора Дали «Озорные сны Пантагрюэля». Работы художник создал по мотивам романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» французского писателя Франсуа Рабле. Это серия Дали, в которой элементы его работ, написанных ранее, дополняют гравюры о человеческих пороках.



Фото: Юлий Зозуля

Чергове обрушення в Одесі. У середу, 10 червня, о 03 год 09 хв на вул. Ясна, 10 сталося

Очередное обрушение в Одессе. В среду, 10 июня, в 03 ч 09 мин на ул. Ясная, 10 произошло обрушение части четырехэтажного жилого дома 1912 года застройки, в результате чего частично повреждены 5 квартир, в которых проживало 9 человек.

Всего в доме находилось 24 жители, которые самостоятельно покинули поврежденное здание. Фактически же в нем жил 41 человек, из которых 11 размещены в санатории «Мечта» и 30 находятся у родственников.

Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Участник 1-го этапа соревнований на внедорожниках и квадроциклах Ovis XDrive RFC Challenge в Харькове.



Фото: Юлия Овсянникова

Люди в очереди на остановке общественного транспорта в Киеве.



Фото: Юлия Овсянникова

Мужчина в маске с застежкой-молнией едет в столичной маршрутке.



Фото: Владимир Тарасов

Ребята играют в футбол в селе Головецко на Львовщине.



Фото: Николай Мякшиков

Люди на железнодорожном вокзале станции "Днипро-Главный".



Фото: Вячеслав Мадиевский

Вертолет во время летной практики курсантов Харьковского университета внутренних дел.



Фото: Евгений Котенко

В Мыстецком Арсенале открылась выставка "Отражение. Украинская печатная графика ХХ-ХХI веков".



Фото: Олег Снитовский

Женщина в окне бывшего здания монастыря бернардинцев в Збараже на Тернопольщине.



Фото: Дмитрий Смольенко

Девушка ест клубнику во время сбора ягод на поле в селе Юрковка в Запорожской области.



Фото: Сергей Гудак

Лириодендрон тюльпановый цветет в Ужгороде.



Фото: Юлий Зозуля

Бабочка на цветке на Жеваховой горе в Одессе.



Фото: Елена Худякова

Васильки на поле в Вышгородском районе Киевской области.



Фото: Дмитрий Смольенко

Аист на гнезде в селе Юрковка в Запорожской области.



Фото: Юрий Рыльчук

Пчелы на пасеке Михаила Орната в пгт Бильшевцы на Ивано-Франковщине.



Фото: Александр Лапин

Павлин в Подольском зоопарке в Виннице.



Фото: Александр Лапин

Лама с детенышем в Подольском зоопарке в Виннице.



Фото: Александр Лапин

Утенок в Подольском зоопарке в Виннице.



Фото: Александр Лапин

Гималайский медведь с медвежонком в Подольском зоопарке в Виннице.



Фото: Виктор Кошмал

Стрекоза в пгт Седнев Черниговской области.



Фото: Юрий Рыльчук

Колоски ячменя на поле в селе Дитятин на Ивано-Франковщине.

По материалам: ukrinform.ru