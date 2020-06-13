Пробное ВНО можно будет пройти онлайн 15 и 17 июня

13.06.2020 14:51

Укринформ

Пробное ВНО, запланированное на 15 и 17 июня, которое отменил Кабмин из-за ситуации с коронавирусом, можно пройти онлайн.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты и их помощников, а также сообщить об этом всем вашим друзьям, знакомым, коллегам, кто, возможно, также должен прийти к нам в этот понедельник. … учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем участникам пройти тестирование дома ", — говорится в сообщении.

Как отмечается, для того, чтобы пройти пробное ВНО дома, нужно 15 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе.

Выполнить задание тестовой тетради, и до 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов.

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Так же 17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по тому учебному предмету, который вы выбрали для прохождения пробного ВНО.

В течение двух дней выполнить задание тестовой тетради. До 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов.

Сервис определения результатов будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня.

Также отмечается, что тестовые тетради находятся на пунктах проведения пробного ВНО, информацию о возможности получения этих тетрадей можно получить в своих личных кабинетах участников.

Ознакомиться с процедурой проведения пробного ВНО можете по ссылке.

Вместе с тем в Украинском центре оценивания качества образования заявили, что пункты для пробного ВНО были подготовлены для безопасного прохождения тестов. "Мы выполнили все требования по созданию безопасной среды, которые поставило перед нами общество. Нет сомнений в том, что пункты проведения пробного ВНО были бы безопасными для участников тестирования и педагогов", — отметили в центре оценивания.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования.

Сейчас на сайте Кабмина опубликовано постановление № 480 от 12 июня, согласно которому пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово «пробное»).

В понедельник, 15 июня, должно было состояться пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Пробное ВНО по другим предметам запланировано 17 июня.

Основная сессия ВНО в Украине будет проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года.

Ранее МОН из-за карантина изменило сроки вступительной кампании в вузы. Прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.

По состоянию на 13 июня, в Украине лабораторно подтверждено 30 506 случаев COVID-19, за сутки — 753 новых. В общем выздоровели 13976 человек, летальных исходов — 880.

По материалам: ukrinform.ru