Россия срочно перебрасывает новые танки на Донбасс в зону конфликта: ОБСЕ распространила срочное предупреждение

Россия продолжает обострять ситуацию на Донбассе, перебрасывая на оккупированные территории новую военную технику и живые силы.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Представители ОБСЕ отметили въезд на территорию, подконтрольную оккупантам, со стороны РФ более 70 военных грузовиков, а также 2 танка Т-64, 2 бронетранспортера БТР-80, а также ремонтно-эксплуатационные машины. Все это «хозяйство» разместили в Луганске.

Также в пределах одного из жилых районов города Харцызска был обнаружен зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».

Как сообщают представители ОБСЕ, оккупанты пытаются скрыть перемещение техники, используя для передвижения грунтовки и объезжая пункты пропуска.

Представители Украины в СЦКК распространили заявление о том, что Россия своими действиями постоянно стремится обострить конфликт, к тому же подвергая опасности мирных жителей.

Ранее сообщалось о том, что Гиркин рассказал о том, как ВСУ может разобраться с боевиками: трое суток боев и пара недель на зачистку.