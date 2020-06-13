Стало известно, кто предлагал руководству НАБУ и САП взятку в $6 миллионов

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13.06.2020 04:17

Укринформ

Взятку якобы для руководства НАБУ и САП брал внештатный агент Антикоррупционного бюро Евгений Шевченко, а получил он ее от "правой руки" олигарха Николая Злочевского.

Такую информацию обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Ильяшенко передавал 6 миллионов долларов внештатному агенту НАБУ, всем известному… Евгению Шевченко! Да! Тот самый Шевченко, фигурант многочисленных судебных процессов НАБУ, о чем, казалось бы, знают все», — сообщил журналист.

По его словам, 1 миллион долларов из суммы взятки, которые были переданы за посредничество, изъяли в машине Ильяшенко.

«А теперь еще один шок: за что именно давали такую невероятную сумму наличных! За то, что Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий закроет дело скандально известной компании «Бурисма», которой владел олигарх Николай Злочевский, и в наблюдательном совете которой работал сын Джо Байдена, бывшего вице-президента США», — пояснил Бутусов.

Он назвал Николая Ильяшенко одним из самых влиятельных людей в украинской власти, «системообразующим и решающим во многих налоговых и в теневых вопросах».

В свою очередь Евгений Шевченко в Facebook отметил, что Злочевский думал, будто за такую огромную сумму ему удастся купить руководство НАБУ.

«Но что-то пошло не так, ведь не все вещи, равно как и не все люди в этом мире измеряются деньгами — такие вот дела», — написал Шевченко.

Он добавил, что $6 млн будут переданы в бюджет Украины. «Такой у нас получился антикоррупционный налог 🙂 Так что будет желание еще чего-нибудь «порешать» — приходи! И друзей своих приводи — мы таким гостям всегда рады», — подытожил Шевченко.

Тем временем в САП анонсировали брифинг Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника, где пообещали рассказать, кто и почему пытался подкупить руководителей антикоррупционных органов. Брифинг состоится 13 июня в 11:00 в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Как сообщалось, детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником взятки в размере 6 миллионов долларов руководителю САП Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие уголовного дела.

По материалам: ukrinform.ru