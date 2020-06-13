За закрытие дела Злочевского НАБУ и САП предлагали взятку $6 миллионов — Сытник

13.06.2020 12:06

Укринформ

Взятку в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге в субботу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Дело, о котором идет речь, расследовалось в ГПУ, затем, когда Генеральная прокуратура лишилась функции следственного органа, дела начали передаваться в НАБУ. В одном из этих дел было объявлено подозрение бывшему министру господину Злочевскому", — рассказал Сытник.

Он добавил, что на сегодняшний день следствие по делу Злочевского остановлено в связи с розыском подозреваемого.

По делу о даче взятки задержаны три человека. Руководитель НАБУ подчеркнул, что 6 млн долларов — это рекордная сумма предлагаемой взятки в истории Украины.

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Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении. В январе 2015 года ГПУ объявила его в розыск. Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра. Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

По материалам: ukrinform.ru