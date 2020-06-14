Дело Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера не повезут в суд — адвокат

14.06.2020 13:50

Укринформ

Председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который сейчас находится в кардиологическом диспансере, полицейские зачитали постановление суда о приводе на судебное заседание.

Об этом корреспонденту Укринформа 14 июня сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

«Два работника полиции зашли в помещение реанимационного отделения, Мангеру было зачитано постановление о приводе, после чего Мангер сообщил, что у него нет физической возможности явиться в суд. Был приглашен дежурный врач, который после консультации с врачебной консультационной комиссией предоставил справку о невозможности транспортировки Мангера, о том, что транспортировка нанесет вред его здоровью», — отметил Ильченко.

Как сообщил адвокат, после этого, согласно 143 статье УПК Украины, было принято решение о невозможности доставки Мангера в суд, о чем составлен акт. Этот акт, вместе со справкой врача, будет направлен в суд.

«То есть в понедельник, в 9.30, должны полицейские в суде предоставить документы и дать объяснение о невозможности доставки Мангера. Если все будет происходить по закону, то, соответственно, суд должен отложить рассмотрение дела до выздоровления Мангера», — отметил Ильченко.

По словам адвоката, врачи говорят, что если не возникнут осложнения, то Мангер уже через неделю может быть транспортабельным, сможет участвовать в заседаниях. Однако Ильченко подчеркнул, что здесь трудно что-то прогнозировать.

Адвокат отметил, что о затягивании процесса речь не идет, было принято решение: как только Мангер сможет быть транспортабельным, то даже если потребуется медицинская поддержка, он будет участвовать в судебном заседании. «Возьмем с собой медсестру, она будет выполнять необходимые манипуляции, участвовать (Мангер — ред.) будет, как только это будет в принципе возможно», — подчеркнул Ильченко.

Сторона защиты отметила, что на данный момент полиция действовала в рамках закона, никаких нареканий к действиям правоохранительных органов нет.

Адвокат также прокомментировал ситуацию возле больницы, где находились не только большое количество полицейских, но и группа сторонников Мангера. По словам Ильченко, это «патриотически настроенные херсонцы», которые заявляют о том, что они хотят подежурить возле больницы, чтобы не произошло ее захвата или «других вещей», поскольку они обеспокоены такими призывами, которые якобы звучали в соцсетях.

Как подтвердил журналистам, которые дежурят возле больницы, начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, полицейские, пришедшие в больницу, выполняли постановление суда о приводе подозреваемого в суд. По его словам, работник полиции, которому поручено исполнение постановления о принудительном приводе, выполнить его не смог, поскольку больничное учреждение предоставило информацию, что подозреваемое лицо не может быть транспортировано в Киев без риска для его здоровья.

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Что касается большого количества полицейских возле больницы, то, по его словам, полиция определяет риски и количество полиции, которую необходимо задействовать. «Мы думаем, что могут быть какие-то нарушения публичной безопасности, поэтому задействовали такое количество полицейских», — отметил Говорун.

Как сообщал Укринформ, исполняющую обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

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По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, который и был внесен.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, относительно места проживания Гандзюк.

В марте суд продлил по 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, правоохранители не завершили проведение всех следственных действий.

11 июня Мангеру в Киеве вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Активисты сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?» заявляют о том, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в причастности к нападению на активистку Катерину Гандзюк, пытается скрыться от суда в больнице.

По материалам: ukrinform.ru