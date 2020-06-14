Минздрав опубликует перечень стран, отнесенных к "красной" и "зеленой" зонам — Степанов

14.06.2020 11:22

Укринформ

Принимая во внимание возобновление Украиной международного авиасообщения, анонсированного на 15 июня, Министерство здравоохранения опубликует список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 отнесут к "красной" и "зеленой" зонам.

"Относительно информации, то Министерство здравоохранения опубликует этот перечень стран для того, чтобы все могли более удобно пользоваться авиасообщением", — сказал Степанов.

Он сообщил, что в вопросе возобновления международного авиасообщения Минздрав выбирает формат разделения стран на «красную» и «зеленую» зоны.

"Красная зона — это страны с большим распространением коронавирусной болезни, с худшей эпидемиологической ситуацией, чем в Украине. Мы это делаем по показателю количества активных заболеваний на 100 тыс. населения. То есть, какое количество непосредственно на определенную дату и на 100 тыс. населения. Этот показатель будем устанавливать на уровне 40 на 100 тыс. населения. То есть страны, где больше, чем этот показатель, будут находиться в красной зоне. А страны, где меньше, — в зеленой", — сказал министр.

По его словам, "иностранцы, которые прилетают в Украину, должны иметь страховой полис, покрывающий лечение COVID-19".

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"Те граждане, которые прибудут из стран, отнесенных к "красной" зоне, будут проходить самоизоляцию или самообсервацию. Иностранцы, которые будут прилетать из стран "зеленой" зоны, не должны проходить соответственно все эти вещи", — добавил министр.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.

Кабинет министров принял решение о возобновлении внутреннего авиационного сообщения в Украине с 5 июня и международного авиасообщения — с 15 июня.

По материалам: ukrinform.ru