МОН и Минфин определяются, как будут возвращать деньги за пробное ВНО

14.06.2020 15:39

Укринформ

Участникам пробного внешнего независимого оценивания, запланированного на 15 и 17 июня, вернут деньги из-за невозможности его проведения. Соответствующий порядок готовят МОН и Минфин.

Об этом информируют на официальном сайте МОН.

"Участникам пробного ВНО, которое запланировано на 15 и 17 июня, будут возвращены средства из-за невозможности проведения пробного ВНО в заведениях образования. Такое поручение Правительству дал Президент Владимир Зеленский 13 июня 2020 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов готовят порядок возврата средств участникам пробного ВНО из-за изменения формата проведения — зарегистрированные участники смогут сдать пробное тестирование не в заведениях образования, а дома. Инструкция, как сдать тесты и получить свой результат пробного ВНО, размещена на сайте УЦОКО.

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Сообщается, что пробное внешнее независимое оценивание является добровольной и платной услугой для участников.

Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 гривень в зависимости от региона. В стоимость пробного ВНО входит оплата услуг за составление тестов, перевод этих тестов на языки национальных меньшинств, подготовка, печать и комплектование тестовых тетрадей, бланков ответов и информационных бюллетеней, доставка материалов в пункт тестирования, оплата труда работникам, которые вовлечены в организацию и проведение и выполнение мероприятий по определению результатов пробного ВНО.

В 2020 году для выполнения рекомендаций по безопасному проведению тестирования региональные центры оценивания качества образования также закупали средства индивидуальной защиты и дезинфекции для пробного ВНО.

Подробная информация относительно возврата средств участникам пробного ВНО будет размещена на сайтах МОН и Украинского центра оценивания качества образования после официального согласования.

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Как сообщал Укринформ, Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования.

Сейчас на сайте Кабмина опубликовано постановление № 480от 12 июня, согласно которому пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово «пробное»).

В понедельник, 15 июня, должно было состояться пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Пробное ВНО по другим предметам запланировано 17 июня.

Основная сессия ВНО в Украине будет проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года.

Ранее МОН из-за карантина изменило сроки вступительной кампании в вузы. Прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.

По материалам: ukrinform.ru