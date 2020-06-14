Прогноз погоды на 15 июня 2020 года: в Украину накроют дожди

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 15 июня погода в Украине ожидается теплой, но дождливой.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Жара отступила с территории Украины, а на смену ей пришли дожди с грозами.

По словам синоптика Натальи Диденко, Украина 15 июня окажется в зоне влияния циклонов, поэтому ожидаются периодические дожди с грозами, и лишь на Востоке без существенных осадков.

«И не забываем, что вот эти летние грозы могут провоцировать шквалы и град. Ветер будет с юго-востока, умеренный, временами порывистый», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В большинстве областей Украины в течение дня ожидается +25…+28 градусов, на Востоке, местами до +30 градусов. На Западе несколько прохладнее – +20…+27 градусов.

В Киеве 15-го июня ожидается нестабильная погода, с периодическими дождями и грозами. Температура днем будет ​​+25…+28 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 12 июня 2020 года.