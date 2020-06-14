Степанов объяснил, как пройти пробное ВНО
14.06.2020 12:33
Укринформ
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что пробное внешнее независимое оценивание потенциальные абитуриенты могут пройти онлайн, воспользовавшись личным кабинетом, или же взять задание в пунктах проведения ВНО и выполнить его дома.
Об этом он сказал на брифинге в воскресенье, 14 июня, сообщает корреспондент Укринформа.
"В связи с серьезным ростом количества больных, которое мы фиксируем каждые сутки несколько дней подряд, и ухудшением эпидемиологической ситуации, особенно в некоторых регионах в условиях нашего адаптивного карантина, в той же Львовской области, Закарпатской области, других областях, городе Киев, было принято решение об отмене проведения пробного ВНО в учебных заведениях. Форма, выбранная на сегодняшний день Министерством образования, это возможность прохождения пробного ВНО дистанционно, то есть онлайн", — сказал Степанов.
Он пояснил, что ВНО можно пройти двумя способами.
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"Любой ребенок может через свой личный кабинет зайти и получить соответствующую форму, получить задание на ВНО, пройти это ВНО и отправить затем на проверку. Если нет такой возможности — сделать это через личный кабинет, то ребенок должен прийти в заведение образования, где планировалось прохождение пробного ВНО, там его встретит соответствующий инспектор, отдаст ему тетрадь с формой со всеми заданиями, он пройдет это задание дома и потом уже пришлет это на соответствующую проверку", — сообщил Степанов.
По его словам, "это решение было принято в связи с большим количеством детей, которые зарегистрировались на прохождение пробного ВНО".
"Мы пытались найти максимально такую форму, чтобы дети попробовали свои силы. Всего, по данным Министерства образования, на прохождение ВНО по украинскому языку было зарегистрировано около 190 тысяч детей, а на прохождение по другим предметам — 172 тысячи. Учитывая такое большое количество детей, желающих это сделать, были приняты такие решения с учетом того, что у нас растет количество заболеваний и ухудшается эпидемиологическая ситуация", — сообщил министр.
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Как сообщалось, на брифинге в субботу Степанов заявил, что Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания.
Пробное ВНО по украинскому языку и литературе должно было состояться в понедельник, 15 июня. Пробное ВНО по другим предметам запланировано 17 июня.
Основная сессия ВНО в Украине будет проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года.
Как сообщал Укринформ, Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования.
Сейчас на сайте Кабмина опубликовано постановление № 480 от 12 июня, согласно которому пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово «пробное»).
В понедельник, 15 июня, должно было состояться пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Пробное ВНО по другим предметам запланировано 17 июня.
Основная сессия ВНО в Украине будет проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года.
Ранее МОН из-за карантина изменило сроки вступительной кампании в вузы. Прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.
По материалам: ukrinform.ru