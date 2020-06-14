Степанов объяснил, как пройти пробное ВНО

14.06.2020 12:33

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что пробное внешнее независимое оценивание потенциальные абитуриенты могут пройти онлайн, воспользовавшись личным кабинетом, или же взять задание в пунктах проведения ВНО и выполнить его дома.

Об этом он сказал на брифинге в воскресенье, 14 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"В связи с серьезным ростом количества больных, которое мы фиксируем каждые сутки несколько дней подряд, и ухудшением эпидемиологической ситуации, особенно в некоторых регионах в условиях нашего адаптивного карантина, в той же Львовской области, Закарпатской области, других областях, городе Киев, было принято решение об отмене проведения пробного ВНО в учебных заведениях. Форма, выбранная на сегодняшний день Министерством образования, это возможность прохождения пробного ВНО дистанционно, то есть онлайн", — сказал Степанов.

Он пояснил, что ВНО можно пройти двумя способами.

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"Любой ребенок может через свой личный кабинет зайти и получить соответствующую форму, получить задание на ВНО, пройти это ВНО и отправить затем на проверку. Если нет такой возможности — сделать это через личный кабинет, то ребенок должен прийти в заведение образования, где планировалось прохождение пробного ВНО, там его встретит соответствующий инспектор, отдаст ему тетрадь с формой со всеми заданиями, он пройдет это задание дома и потом уже пришлет это на соответствующую проверку", — сообщил Степанов.

По его словам, "это решение было принято в связи с большим количеством детей, которые зарегистрировались на прохождение пробного ВНО".

"Мы пытались найти максимально такую ​​форму, чтобы дети попробовали свои силы. Всего, по данным Министерства образования, на прохождение ВНО по украинскому языку было зарегистрировано около 190 тысяч детей, а на прохождение по другим предметам — 172 тысячи. Учитывая такое большое количество детей, желающих это сделать, были приняты такие решения с учетом того, что у нас растет количество заболеваний и ухудшается эпидемиологическая ситуация", — сообщил министр.

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Как сообщалось, на брифинге в субботу Степанов заявил, что Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе должно было состояться в понедельник, 15 июня. Пробное ВНО по другим предметам запланировано 17 июня.

Основная сессия ВНО в Украине будет проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования.

Сейчас на сайте Кабмина опубликовано постановление № 480 от 12 июня, согласно которому пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово «пробное»).

В понедельник, 15 июня, должно было состояться пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Пробное ВНО по другим предметам запланировано 17 июня.

Основная сессия ВНО в Украине будет проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года.

Ранее МОН из-за карантина изменило сроки вступительной кампании в вузы. Прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.

По материалам: ukrinform.ru