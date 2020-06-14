В Украине подтвердили 31 154 случая COVID-19, за сутки — 648
14.06.2020 09:24
Укринформ
По состоянию на 14 июня в Украине лабораторно подтверждены 31 154 случая COVID-19, за сутки — 648 новых.
Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО с мониторинга распространения эпидемии коронавируса.
Согласно обнародованным утром в воскресенье данным, в Украине лабораторно подтвержден 31 154 случая COVID-19, за сутки зарегистрировано 648 новых.
Выздоровели 106 человек и 9 человек умерли.
Всего выздоровели 14 082 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 — 889.
Читайте также: У депутата Верховной Рады диагностировали COVID-19
Больше всего новых случаев за прошлые сутки зарегистрировано во Львовской области — 139, в Киеве — 66, Закарпатской области — 49.
В то же время ни одного случая в течение суток не выявлено в Полтавской и Луганской областях.
По материалам: ukrinform.ru