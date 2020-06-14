В Украине подтвердили 31 154 случая COVID-19, за сутки — 648

14.06.2020 09:24

Укринформ

По состоянию на 14 июня в Украине лабораторно подтверждены 31 154 случая COVID-19, за сутки — 648 новых.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО с мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Согласно обнародованным утром в воскресенье данным, в Украине лабораторно подтвержден 31 154 случая COVID-19, за сутки зарегистрировано 648 новых.

Выздоровели 106 человек и 9 человек умерли.

Всего выздоровели 14 082 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 — 889.

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Больше всего новых случаев за прошлые сутки зарегистрировано во Львовской области — 139, в Киеве — 66, Закарпатской области — 49.

В то же время ни одного случая в течение суток не выявлено в Полтавской и Луганской областях.

По материалам: ukrinform.ru