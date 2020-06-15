Местные жители боятся говорить правду – блогер из ОРДЛО рассказал о ситуации с коронавирусом в «ДНР»

Блогер из ОРДЛО, который, пишет под ником «Злобный Укр» в своем Telegram-канале решил рассказать о ситуации с коронавирусом в так называемой «ДНР». По словам блогера, жители городов оккупированной боевиками «ДНР» Донецкой области, предпочитают не обсуждать эпидемиологическую обстановку в «республике». По информации блогера, за распространение этой информации, можно оказаться в «подвалах МГБ».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети блогера «Злобный Укр», передает НБН.

Блогер «Злобный Укр» пишет, что местные «власти» умалчивают реальную ситуацию с коронавирусрм на территории «республики». По информации блогера, которую он узнал от источников, сейчас город Шахтерск, можно назвать очагом инфекции.

«Город Шахтерск – это сейчас очаг инфекции. Местные жители боятся говорить правду, так как могут оказаться в подвале МГБ», — пишет блогер.

Ситуация не лучше и в других городах «республики». Кроме того, по информации блогера, зачастую больные коронавирусом могут находиться в одной палате с пациентами, которые болеют другими заболеваниями. Также блогер узнал, что очень часто врачи пишут, что причиной смерти стал не коронавирус, а хронические заболевания человека – диабет, проблемы сердечно-сосудистой системы. Так и появляется искаженная статистика заболеваемости коронавирусом в «ДНР».

Блогер подчеркнул, что «власти» незаконной «республики» пристально следят за тем, чтобы информация о ситуации с коронавирусом, особенно в маленьких городах, не распространялась местными жителями.

Ранее мы сообщали, что Пургин рассказал, насколько вероятна возможность присоединения «ДНР» к РФ.