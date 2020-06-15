Полиция назначила служебное расследование после задержаний под судом по делу Стерненко

15.06.2020 16:57

Укринформ

По факту применения силы сотрудниками полиции при задержании правонарушителей возле Шевченковского районного суда в Киеве, где избирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко, назначено служебное расследование.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева.

В ведомстве напомнили, что полицейские задержали пять человек возле Шевченковского райсуда: сначала, по информации полиции, один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским при задержании правонарушителя и нецензурно выражались.

«Их доставляют в управлению полиции для установления личных данных и дачи объяснений. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действиям. Кроме того, по факту применения силы полицейскими во время задержания назначено служебное расследование», — говорится в сообщении.

Все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

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Как сообщалось, 15 июня Шевченковский суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Стерненко. Под судом — несколько сотен активистов, которые пришли для поддержки Стерненко.

Ранее, 11 июня, в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Позднее его защита сообщила, что ходатайство по избранию меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Стерненко — активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отюиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве — как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

По материалам: ukrinform.ru